Избитый под Ростовом участник СВО рассказал, что на него напали 20 человек

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Участник спецоперации, которого избили и ранили из травматического пистолета в ходе конфликта в Батайске Ростовской области, рассказал, что на него напали 20 человек.

Фото: мвд.рф

В беседе с RT мужчина по имени Вячеслав, заявил, что нападавшим не удалось свалить его с ног, тогда они начали стрелять.

Пострадавший добавил, что на его месте может оказаться другой человек, а в руках хулиганов — боевой пистолет.

"Нельзя, чтобы они спокойно расхаживали по улицам", — заключил военный.

Сам боец находится сейчас в больнице, на теле у него 13 ранений от резиновых пуль, одна из которых попала в голову.

Нападение на 28-летнего участника СВО произошло в парке Батайска, куда он приехал из Крыма, вечером 2 сентября. По его словам, они зашли с другом и девушкой в кафе попить кофе. Там их начали оскорблять незнакомцы из-за участия в СВО, а затем толпой избили и расстреляли из травмата.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.