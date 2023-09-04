На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за ущерб соседям от майнинга криптовалюты

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Башкирии, который незаконно подключил оборудование для майнинга криптовалют к коммунальному счетчику электроэнергии жилого дома, что привело к имущественному ущербу на сумму более 250 000 рублей за шесть месяцев. Сообщила об этом инциденте прокуратура Республики Башкортостан.

Фото: openverse

Согласно отчёту, неустановленное лицо установило оборудование для майнинга криптовалют в двух комнатах многоквартирного дома на улице Восточная в городе Белебей. Без надлежащего разрешения преступник подключил эти установки для майнинга к коммунальному счетчику электроэнергии. Это привело к значительному ущербу собственникам помещений, находящимся в ведении управляющей организации здания, на сумму около 250 000 рублей.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается причинения имущественного ущерба путём обмана при отсутствии кражи. Будут предприняты юридические действия для возмещения ущерба и привлечения виновной стороны к ответственности.

Ранее мы уже писали о подобном случае с майнингом в Красноярске.

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