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На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за ущерб соседям от майнинга криптовалюты

1:20
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Башкирии, который незаконно подключил оборудование для майнинга криптовалют к коммунальному счетчику электроэнергии жилого дома, что привело к имущественному ущербу на сумму более 250 000 рублей за шесть месяцев. Сообщила об этом инциденте прокуратура Республики Башкортостан.

На жителя Башкирии возбудили уголовное дело за ущерб соседям от майнинга криптовалюты
Фото: openverse

Согласно отчёту, неустановленное лицо установило оборудование для майнинга криптовалют в двух комнатах многоквартирного дома на улице Восточная в городе Белебей. Без надлежащего разрешения преступник подключил эти установки для майнинга к коммунальному счетчику электроэнергии. Это привело к значительному ущербу собственникам помещений, находящимся в ведении управляющей организации здания, на сумму около 250 000 рублей.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается причинения имущественного ущерба путём обмана при отсутствии кражи. Будут предприняты юридические действия для возмещения ущерба и привлечения виновной стороны к ответственности.

Ранее мы уже писали о подобном случае с майнингом в Красноярске. 

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Уголовное дело в отношении уроженца Китая возбудили за незаконный майнинг в одном из домов Иркутска
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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