Подросток умер на тренировке по боксу

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет Московской области начал расследование случая смерти 17-летнего подростка во время тренировки по боксу в городе Видное, как сообщает официальное сообщение ведомства через Telegram-канал.

Фото: openverse

Согласно данным следствия, инцидент произошел 1 сентября 2023 года, когда несовершеннолетний находился на территории спортивного стадиона. Во время тренировочного спарринга с другим несовершеннолетним, при использовании средств защиты, подросток, не получив ударов, неожиданно упал на металлический забор, после чего упал на искусственное покрытие беговой дорожки и скончался без прихода в сознание.

Следователи открыли уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и начали проведение ряда следственных мероприятий для выяснения обстоятельств и причин этой трагедии, включая допросы свидетелей и назначение судебно-медицинской экспертизы.

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