В Ярославской области задержан мужчина в качестве организатора взрыва в доме, что явилось причиной ранения трёх человек. О произошедшем проинформировали в Telegram-канале СУСК и УМВД по региону.
"Вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции "Большесельское" поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек", — сказано в сообщении УМВД.
Выяснилось, что всё началось с обычной бытовой ссоры, которая произошла в частном доме. Один из участников конфликта 1975 года рождения "привёл в действие неустановленное устройство", а после этого просто сбежал с места событий.
Однако в результате плана "Перехват" диверсант был задержан.
В результате взрыва были ранены двое мужчин и одна женщина, которые сейчас находятся в больнице.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".
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