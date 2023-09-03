Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывшая возлюбленная Тимати лишена права въезжать в США
Блогер Айза Анохина жалеет о пластике груди
Идеальный мужчина Ольги Бузовой должен посмотреть все ее интервью
Автостат: Названы самые популярные мотоциклы в России
Татьяна Брухунова пожаловалась на отсутствие медицинских специалистов в Сочи
Блогер Алена Водонаева планирует сделать пластику лица к 50 годам
Мария Кожевникова напомнила, что важнее оформить отношения "перед Богом", а не в ЗАГСе
Адвокат Елена Кудерко рассказала о наказании за продажу излишков урожая
Певица Лайма Вайкуле в начале карьере зарабатывала стриптизом и оказанием интима

В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме

1:06
Происшествия

В Ярославской области задержан мужчина в качестве организатора взрыва в доме, что явилось причиной ранения трёх человек. О произошедшем проинформировали в Telegram-канале СУСК и УМВД по региону.

В Ярославской области задержали мужчину за организацию взрыва в доме
Фото: wikimedia.org

"Вечером 2 сентября в дежурную часть отделения полиции "Большесельское" поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Никульское произошел взрыв, в результате которого пострадало несколько человек", — сказано в сообщении УМВД.

Выяснилось, что всё началось с обычной бытовой ссоры, которая произошла в частном доме. Один из участников конфликта 1975 года рождения "привёл в действие неустановленное устройство", а после этого просто сбежал с места событий.

Однако в результате плана "Перехват" диверсант был задержан.

В результате взрыва были ранены двое мужчин и одна женщина, которые сейчас находятся в больнице.

По факту произошедшего открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни

Актер ушел из жизни еще 24 августа.

Актер Кирилл Ильин скончался на 33-м году жизни
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов
Президент Зеленский просит Путина отдать Крым по-хорошему
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Последние материалы
Мария Кожевникова напомнила, что важнее оформить отношения "перед Богом", а не в ЗАГСе
Адвокат Елена Кудерко рассказала о наказании за продажу излишков урожая
Певица Лайма Вайкуле в начале карьере зарабатывала стриптизом и оказанием интима
Экс-советник Кучмы Соскин: у Зеленского началась истерика из-за нехватки живой силы для ВСУ
Путин считает, что генетика — это оружие разрушительной силы
В смерти матери певицы Анастасии обнаружены странности: семья намерена провести судмедэкспертизу
Россиянин в Таиланде назвал 4 наши манеры, которые очень не нравятся тайцам
В Аргентине погибла россиянка, уехавшая туда на роды
 Хлороз у гортензии : как определить и бороться
Политик Ирина Хакамада показала танцы с особенной дочерью Машей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников