Работник пляжа в Сочи обвиняется в махинациях с шезлонгами на 350 тысяч рублей

3:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сочи задержали предприимчивого работника пляжа по подозрению в махинациях с шезлонгами на сумму в 350 тысяч рублей, которые были "заимствованы" у его работодателя. По информации пресс-службы МВД, владелец пляжного проката лежаков в центральном районе Сочи сильно удивился, когда в сезон он внезапно зафиксировал резкое падение выручки от аренды шезлонгов, что не соответствовало уровню спроса на эту услугу. Подозревая, что его работники присваивают часть дохода, он обратился в полицию.

Фото: openverse.org

В результате проверки, проведенной сотрудниками уголовного розыска, стало известно, что около двух месяцев назад работодатель нанял на работу местного жителя в возрасте 30 лет, который предлагал отдыхающим лежаки и брал оплату за них. Подозреваемого доставили в полицейский участок для дальнейшего расследования.

Предположение работодателя оказалось правильным: сотрудник скрывал часть средств, полученных от туристов, и расходовал их по своему усмотрению. Общая сумма украденных средств составила около 350 тысяч рублей.

По данному инциденту было начато уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает "ТУРПРОМ". Подозреваемому были наложены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период предварительного следствия.

Напомним, что цены на аренду шезлонгов на центральном пляже Сочи удивляют туристов, но ситуация не дошла до критической точки. В отличие от европейских пляжей, где платные лежаки вызвали волну недовольства и протестов. В Греции началось "Движение полотенец", призывающее "очистить" общественные пляжи, которые заняты владельцами пляжных баров и кафе. Активисты выразили недовольство попытками коммерческих заведений захватить береговые линии и устанавливать лежаки и зонты, чтобы получать максимальную прибыль от отдыхающих. Однако согласно греческому законодательству, частные пляжи являются незаконными.

Это движение распространилось на Турцию, где оно приобрело масштабные масштабы. Пока протесты не затронули курорты и отели, пользующиеся популярностью у российских туристов. Но в некоторых курортных районах уже начинают появляться призывы открыть все пляжи для общественного пользования. Возмущенные активисты в Чешме, где недавно прошли протесты под лозунгом "Берега свободны и для людей", отмечают, что это является конституционным и юридическим правом, и все пляжи должны быть открыты для общественного пользования. Однако в реальности пляжи закрыты, и с населения взимаются платы за вход.

Отметим, что доступ к центральному пляжу Сочи вполне свободен, но большая часть пляжной полосы занята платными лежаками. Вопрос о том, дойдет ли движение за освобождение пляжей и до российских пляжей, или туристы предпочтут выбираться на пляжи в нескольких километрах от курортов, где пляжи более свободные и вода чище, остается предметом обсуждения.

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ПЛЯЖИ СОЧИ ПОСЛЕ ШТОРМА. Как тут отдыхают люди