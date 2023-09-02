В Ростове-на-Дону на набережной украли боевые награды у участника спецоперации. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший написал заявление в отдел полиции. Речь идёт о двух медалях "За отвагу" и "Бахмутская мясорубка". Подлинность их вызвала сомнение у одного их мужчин, после этого он сорвал их с 58-летнего участника СВО и убежал в сторону Ворошиловского моста.
В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на одной из улиц города возник словесный конфликт между двумя мужчинами. Личность второго сейчас устанавливают полицейские.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Волгограде педагог покинула класс из-за детей, которые едва говорили по-русски. Учитель должна была помочь школьникам из стран СНГ улучшить языковые навыки.