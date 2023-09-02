В Ростове на набережной обокрали участника СВО

В Ростове-на-Дону на набережной украли боевые награды у участника спецоперации. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: facebook.com

Пострадавший написал заявление в отдел полиции. Речь идёт о двух медалях "За отвагу" и "Бахмутская мясорубка". Подлинность их вызвала сомнение у одного их мужчин, после этого он сорвал их с 58-летнего участника СВО и убежал в сторону Ворошиловского моста.

В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на одной из улиц города возник словесный конфликт между двумя мужчинами. Личность второго сейчас устанавливают полицейские.

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