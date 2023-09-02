В Анталии автобус с российскими туристами упал в оросительный канал

В Анталии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, когда их автомобиль оказался в оросительном канале. Счастливо, никто не пострадал. Здоровье российских туристов находится в хорошем состоянии. Инцидент случился в районе Серик, который находится в провинции Анталия. Автомобиль с российскими туристами, чья личность пока не установлена, упал в оросительный канал на обочине дороги.

Фото: openverse.org

На место происшествия были вызваны полиция и медики, которые оперативно извлекли российских туристов из автомобиля. Туристы утверждают, что их здоровье в порядке и госпитализация не требуется, сообщает "ТУРПРОМ". Однако возможно, что следственные мероприятия будут продолжены, так как известно, что автомобиль, на котором путешествовали российские туристы, был арендован у компании по прокату автомобилей, и им придется разбираться в финансовых вопросах.

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