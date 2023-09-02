Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
New York Times: расширение БРИКС стало ударом по американской державе
Исследование: помогают ли добавки рыбьего жира вашему сердцу
Внучка Валентины Талызиной рассказала о тяжести известной фамилии
Clinical Epigenetics: Курящие мальчики рискуют передать поврежденные гены своим будущим детям
Историк моды Васильев рассказал о феноменальном преображении Пугачевой
Премьер-министр Польши Моравецкий обьявлен изменщиком страны
Kyodo: власти Японии выплатят рыбакам 20 млн иен из-за отказа КНР от их улова
SpaceX отправит в космос спутники Apple
Названы сроки появления iPhone 15 в России

В Анталии автобус с российскими туристами упал в оросительный канал

Происшествия

В Анталии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, когда их автомобиль оказался в оросительном канале. Счастливо, никто не пострадал. Здоровье российских туристов находится в хорошем состоянии. Инцидент случился в районе Серик, который находится в провинции Анталия. Автомобиль с российскими туристами, чья личность пока не установлена, упал в оросительный канал на обочине дороги.

В Анталии автобус с российскими туристами упал в оросительный канал
Фото: openverse.org

На место происшествия были вызваны полиция и медики, которые оперативно извлекли российских туристов из автомобиля. Туристы утверждают, что их здоровье в порядке и госпитализация не требуется, сообщает "ТУРПРОМ". Однако возможно, что следственные мероприятия будут продолжены, так как известно, что автомобиль, на котором путешествовали российские туристы, был арендован у компании по прокату автомобилей, и им придется разбираться в финансовых вопросах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Страшное ДТП в Турции. Трагедия с туристами из России
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Шахматистка Горячкина сочла странной историю Горбачёвой: много вопросов

Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.

Шахматистка Горячкина задалась вопросом, почему Алина Горбачёва живёт с тренером
Волгоградская учительница покинула класс из-за плохо знающих русский язык детей
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Назван город, потеря которого похоронит Зеленского
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
Последние материалы
В Молдавии за 30 лет закрыли более 400 школ
В Псковской области нашли живым пропавшего в лесу мужчину
Атомная и ядерная бомба: различия и последствия
В комитете образования Волгограда объяснили уход учительницы от детей мигрантов: имеет право
Актер Алексей Янин перед смертью перенес судорожный припадок
Журналистка Ксения Собчак осудила Анатолия Белого за донос на театр "Ленком"
Актриса Оксана Сташенко назвала оборотнями украинских артистов
Жителя Приморья обвинили в пропаганде ЛГБТ из-за вульгарной одежды
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал о своей мечте
Алла Пугачева с семьей вернулась в Израиль после отпуска в Юрмале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников