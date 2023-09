У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества

Your browser does not support the audio element.

Сотрудники полиции выявили и конфисковали боеприпасы и взрывчатые материалы у жителя Чувашии, как сообщает МВД по этой республике. Уголовные следователи из отдела МВД России в Ядринском районе получили информацию о возможном наличии боеприпасов и взрывчатых веществ в доме, расположенном в деревне Талой, сообщает РИА Новости.

Фото: "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.