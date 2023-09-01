У жителя Чувашии изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции выявили и конфисковали боеприпасы и взрывчатые материалы у жителя Чувашии, как сообщает МВД по этой республике. Уголовные следователи из отдела МВД России в Ядринском районе получили информацию о возможном наличии боеприпасов и взрывчатых веществ в доме, расположенном в деревне Талой, сообщает РИА Новости.

Фото: "Rifle bullets and granade" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли четыре банки с порохом общей массой более 800 граммов, 350 патронов, а также травматические и спортивные патроны. Кроме того, был обнаружен муляж автомата АКС-74У и различные военные боеприпасы. Житель Чебоксар пояснил, что он приобрел и хранил этот арсенал в доме своих родителей в Ядринском районе исключительно из личного интереса.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся незаконного приобретения и хранения боеприпасов и взрывчатых материалов. Расследование уголовного дела продолжается.

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