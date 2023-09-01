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В Сочи пьяный турист заснул в лодке и уплыл в открытое море

1:02
Происшествия

Пьяного российского туриста унесло в открытое море у побережья Сочи, когда он находился на надувной лодке. Мужчина оказался в счастливом положении, так как его своевременно спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЮРПСО МЧС РФ.

В Сочи пьяный турист заснул в лодке и уплыл в открытое море
Фото: Openverse

Инцидент случился в Лазаревском районе около пляжа "Фламинго". Один из свидетелей увидел, как надувная лодка отдалялась от берега, и сразу же сообщил об этом службе спасения. Согласно его словам, к тому моменту, когда они обнаружили спящего мужчину, лодка уже находилась в 300 метрах от берега. В сообщении отмечается, что сотрудники Лазаревского отделения ЮРПСО МЧС России отправились на спасательном катере "Стрингер" в Черное море, чтобы эвакуировать 57-летнего путешественника, который уснул на надувной лодке.

Также сообщается, что спасатели успешно подняли мужчину на свою моторную лодку и доставили его на берег.

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Жесть! В Сочи пьяного парня смыло в море 1
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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