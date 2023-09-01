В Южной Африке в перестрелке с полицией погибли 18 человек

0:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По меньшей мере 18 человек были убиты на севере Южной Африки в столкновении с силами полиции. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Фото: Openverse

Инцидент произошел, когда неизвестные попытались ограбить машину инкассаторов в районе Махадо в провинции Лимпопо. Подробности произошедшего пока не раскрываются, пишет ТАСС.

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