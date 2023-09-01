На Урале подозреваемому в убийстве 16-летней школьницы предъявили обвинение

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчине предъявлено обвинение в преступлениях, связанных со смертью 16-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесном массиве в Каменске-Уральском, Свердловская область. Он был арестован, и ему предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за "Убийство" и статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за "Кражу". Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило об этом и заявило, что обвиняемый заключен под стражу.

Фото: МВД РФ

Дело было возбуждено после того, как тело девочки было обнаружено в Каменске-Уральском. О ее исчезновении сообщалось ранее, и сотрудники полиции обнаружили ее тело во время обыска в лесном массиве в городе.

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