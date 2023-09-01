Депутата Госдумы от Хакасии и кандидата в губернаторы экстренно госпитализировали в Москве

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сергей Сокол, депутат Государственной Думы от Хакасии и кандидат на пост губернатора, был экстренно госпитализирован в Москве. Это уже второй случай его госпитализации во время предвыборной кампании.

Фото: Wikipedia

В четверг, 31 августа, Сокол внезапно заболел и впоследствии был госпитализирован в отделение интенсивной терапии Московской больницы имени А.А. Вишневского. "Единая Россия", в которой состоит Сокол, подтвердила его госпитализацию.

По словам инсайдера, близкого к Соколу, он находится в реанимации из-за осложнений, возникших в результате перитонита. Этот инцидент последовал за другой госпитализацией всего две недели назад, которая произошла сразу после встречи Сокола с избирателями. В июле Сокол ранее перенес операцию по поводу перитонита и провел около недели в реанимации, после чего ещё несколько дней находился под наблюдением врача, сообщает newkhakasiya.online.

Характер и причина его недавней болезни в отчётах не раскрываются.

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Сергея Сокола экстренно госпитализировали