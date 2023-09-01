В Приморье, недалеко от села Сергеевка, были замечены приближающиеся к людям три молодых амурских тигра. Эти детеныши, охарактеризованные как молодые и неопытные, проявляли смесь любопытства и недоумения по отношению к присутствию человека.
Очевидцы сообщили, что тигры некоторое время наблюдали за людьми, а затем, по-видимому, поняв, что это незнакомые существа, отступили в лесную зону. К счастью, присутствующие люди отнеслись к этой встрече спокойно и миролюбиво, решив не провоцировать и не пугать животных, сообщает vostokmedia.com.
Ранее мы писали, что в Приморье численность этого вида кошачьих превысила 750 особей.
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