Три тигра вышли на дорогу к людям в Приморье

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Приморье, недалеко от села Сергеевка, были замечены приближающиеся к людям три молодых амурских тигра. Эти детеныши, охарактеризованные как молодые и неопытные, проявляли смесь любопытства и недоумения по отношению к присутствию человека.

Фото: openverse

Очевидцы сообщили, что тигры некоторое время наблюдали за людьми, а затем, по-видимому, поняв, что это незнакомые существа, отступили в лесную зону. К счастью, присутствующие люди отнеслись к этой встрече спокойно и миролюбиво, решив не провоцировать и не пугать животных, сообщает vostokmedia.com.

Ранее мы писали, что в Приморье численность этого вида кошачьих превысила 750 особей.

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В Приморском крае амурский тигр вышел к удивлённому рыбаку