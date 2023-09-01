Российские силы РЭБ подавили в Белгородской области прилетевшие из-под Харькова дроны-камикадзе

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пограничники в Белгородской области России сообщили об обнаружении и нейтрализации трех украинских дронов-камикадзе, которые пытались нарушить воздушное пространство России. Эти дроны были обнаружены недалеко от Горького в Грайворонском горокруге и хуторе Казацко-Рудченское Борисовского района. Сообщается, что дроны были подавлены и нейтрализованы с использованием методов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: openverse

Стоит отметить, что Белгородская область часто становилась мишенью для действий дронов: с начала конфликта было зарегистрировано более 300 инцидентов с дронами. На самом деле, этот регион подвергся большему количеству атак дронов, чем многие другие районы России. В целом Россия сообщила о более чем 500 атаках дронов во время СВО.

К счастью, в данном конкретном инциденте не сообщалось ни о каких травмах или повреждениях. Беспилотники летели с территории Харьковской области в Украине, сообщает bel.ru.





Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Серия ударов дрона камикадзе Ланцет на Украине