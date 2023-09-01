Mash: полицейские Подмосковья обнаружили тайник с наркотиками на три млрд рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранители Московской области задержали перевозчика наркотиков, уроженца Таджикистана по имени Гуломжон, который хранил в тайнике героин почти на три миллиарда рублей.

Фото: Openverse

"В Наро-Фоминске, в автомобиле и тайниках обнаружено 270 килограмм порошка в общей сложности на 2,7 миллиарда рублей", — пишет Telegram-канал Mash.

Авторы сообщения уточняют, что задержанный проживал в садовом товариществе "Шелковик".

Сначала полицейские нашли килограмм наркотиков в автомобиле курьера, после чего решили осмотреть дачный участок. Там ими были обнаружены мешки с порошком по 9,3 килограмма каждый.

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