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Раскрыты детали похищения россиянки узбекским конюхом в Калининграде: ей удалось сбежать благодаря хитрости

2:56
Происшествия

В Калининграде 16-летнюю девушку похитил мужчина из Узбекистана, который работал конюхом в конном клубе, где девушка занималась верховой ездой. Этот мужчина проявлял к ней особый интерес. Он намеревался увезти юную наездницу в свою родную страну. Однако только в аэропорту девушке удачно удалось сбежать. Теперь преступнику грозит серьёзная уголовная статья. Редакция "МК" разузнала более подробные сведения о данном событии.

Раскрыты детали похищения россиянки узбекским конюхом в Калининграде: ей удалось сбежать благодаря хитрости
Фото: мвд.рф / Архивное фото

22-летний молодой человек работал конюхом в конно-спортивном клубе под Калининградом, а юная девушка ходила заниматься туда верховой ездой. Свою работу парень, судя по всему, выполнял хорошо, так как в свежих отзывах о клубе упоминается об "ухоженных, очень чистых лошадках". Молодому человеку приглянулась юная наездница, и он не придумал ничего лучше, чем её похитить.

"Как говорят сотрудники клуба, очень похоже, что этот конюх принял её вежливые улыбки за благосклонность по отношению к нему. Для девочки это были ничего не значащие жесты с её стороны, а он воспринял их по-своему", — пояснил источник "МК".

Конно-спортивный центр находится в лесном массиве. Конюх "утянул девушку в лес", где попытался совершить развратные действия. Она смогла избежать этого ужаса, пойдя на хитрость: сказала, что, конюх ей тоже очень нравится, но лес — совсем не подходящее место. После этого они вышли на проезжую часть. Девушка начала кричать и бросаться к проезжающим машинам с криками о помощи. Конюх потащил её обратно в конюшню и избил, угрожал холодным оружием.

Похититель решил воспользоваться такси, чтобы доставить свою жертву в аэропорт. Предположительно, он сумел найти таксиста из своей родной страны.

В аэропорту девушке удалось отпроситься в туалет. Там она обратилась к женщинам за помощью. Доброжелательные люди дали ей телефон, и она смогла связаться с родителями, кто-то из них вызвал полицию. Сотрудники миграционной службы аэропорта задержали похитителя.

Существуют данные о том, что в прошлом у гражданина Узбекистана уже были подобные случаи домогательств, когда он находился на своей родине.

СК РФ по Калининградской области официально объявил 31 августа о начале уголовного расследования. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Калининградской области Дмитрию Бочарову предпринять все необходимые шаги для заключения фигуранта уголовного дела под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали администратора telegram-канала Moscow Calling за дискредитацию ВС РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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