Чемпионка РФ среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва после истории с исчезновением рассказала о своих взаимоотношениях с тренерами.
По её словам, она никогда не подвергалась какому-либо насилию во время занятий спортом.
"Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры", — подчеркнула 16-летняя фигуристка в Telegram-канале.
Она поделилась, что её мама не присутствовала на сборах последние три года и не наблюдала за ходом тренировок.
29 августа мать фигуристки заявила о пропаже дочери. Вечером того же дня Горбачёву нашли в кинотеатре одного из московских торговых центров. Позже спортсменка извинилась за своё поведение перед фанатами, родственниками и волонтёрами, которые организовали поисковые мероприятия.
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