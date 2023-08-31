Российская фигуристка Горбачёва заявила, что её никогда не били и не унижали тренеры

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чемпионка РФ среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва после истории с исчезновением рассказала о своих взаимоотношениях с тренерами.

Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

По её словам, она никогда не подвергалась какому-либо насилию во время занятий спортом.

"Во-первых, меня никогда не били и не унижали мои тренеры", — подчеркнула 16-летняя фигуристка в Telegram-канале.

Она поделилась, что её мама не присутствовала на сборах последние три года и не наблюдала за ходом тренировок.

29 августа мать фигуристки заявила о пропаже дочери. Вечером того же дня Горбачёву нашли в кинотеатре одного из московских торговых центров. Позже спортсменка извинилась за своё поведение перед фанатами, родственниками и волонтёрами, которые организовали поисковые мероприятия.