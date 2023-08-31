В Москве задержали администратора telegram-канала Moscow Calling за дискредитацию ВС РФ

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В Москве задержан Андрей Куршин, администратор telegram-канала Moscow Calling. Ему грозит до десяти лет тюрьмы за распространение ложной информации об армии России. Об этом пишет telegram-канал Shot.

Фото: Openverse

По имеющейся информации, Куршин регулярно публиковал сообщения, в которых дискредитировал ВС РФ, критиковал власть страны, радовался атакам ВСУ на российские города и армию, а также оскорблял военных корреспондентов и блогеров, освещающих активно ситуацию на военном фронте.

Куршина задержали на Ленинградском вокзале в Москве, а в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

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