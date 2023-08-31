Власти Йоханнесбурга рассматривают две версии возгорания здания в деловом центре

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Власти Йоханнесбурга исследуют две основные версии причины пожара, произошедшего в пятиэтажном здании в центре города, в результате которого погибли 73 человека. Об этом сообщил представитель городской службы по чрезвычайным ситуациям ЮАР, Роберт Мулаудзи.

Фото: Openverse

"Расследование ведется по двум основным версиям возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений", — подчеркнул он.

По информации, предоставленной ТАСС мэрией Йоханнесбурга, в момент пожара в здании могли находиться до 200 человек. В настоящее время проводится поиск владельца здания, который может быть арестован.

Местная радиостанция SABC информирует, что в здании проживали люди, незаконно занимавшие его, включая нелегальных мигрантов. В здании отсутствовали электричество и водопровод. Ожидалось, что в ближайшие дни судом будет принято решение о выселении всех жителей дома. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение мэрией города.

Здание, уничтоженное огнем, занимало центральное место в Йоханнесбурге, находясь в его деловом центре. За последние годы этот район стал проблемным из-за волны нелегальных мигрантов из соседних стран и присутствия криминальных группировок.

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