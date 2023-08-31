В Перми мужчину обвиняют в изнасиловании и отсечении руки супруги

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пермском крае правоохранительные органы подозревают мужчину, имеющего судимость в прошлом, в причинении тяжкого вреда здоровью своей жены. Информация об этом поступила от Следственного комитета Российской Федерации по данному региону, сообщает Gazeta.ru.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Событие произошло в городе Александровске 1 июля, однако о случившемся стало известно только недавно. По версии следствия, рецидивист применил нож, ампутировав кисть правой руки своей супруги. Кроме того, есть подозрения, что мужчина мог совершить насилие в отношении своей жены. В результате этих обстоятельств правоохранительные органы возбудили два уголовных дела.

"В отношении подозреваемого была назначена и сейчас проводится амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — сообщается в официальном заявлении.

По информации из Telegram-канала "Кровавая барыня", супруги были в браке семь лет. Однако через год после рождения их сына муж начал запрещать жене общаться с друзьями и семьей. Кроме того, было зафиксировано жестокое обращение с женщиной, включая физические избиения, а также случай, когда он побрил ей голову наголо.

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