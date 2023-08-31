Российская фигуристка Алина Горбачёва впервые после истории со своим исчезновением записала видеообращение. Девушка показала путь на тренировку, а также поделилась переживаниями.
Судя по ролику, который появился в Telegram-канале спортсменки, сегодня 16-летняя фигуристка отправилась на первое занятие с тренером после ситуации с исчезновением. Девушка поблагодарила всех людей, которые её поддерживают. Она добавила, что ей "стыдно" за инцидент с пропажей в Москве.
"Сейчас иду на тренировку, в голове много разных мыслей", — подчеркнула Горбачёва.
29 августа мать фигуристки сообщила, что её дочь пропала в Москве. Однако уже вечером вторника Горбачёву обнаружили в кинотеатре одного из столичных ТЦ. Фигуристка извинилась за то, что заставила своих фанатов и близких нервничать.
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