В Балашихе МВД пресекло работу цеха, где производили контрафактную Coca-Cola

2:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции выявили и прекратили операцию нелегального цеха в Балашихе, где производили контрафактный газированный напиток. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, изъято более 33 тысяч бутылок.

Фото: openverse.org

"Установлено, что производство располагалось на территории одного из складских помещений в деревне Дятловка городского округа Балашиха. Там полицейские обнаружили три автоматизированные линии, бутылки с газировкой, канистры с концентратом, этикетки, крышки и оборудование для нанесения логотипов известной торговой марки", — сообщила она.

Представители правоохранительных органов подчеркнули, что был выявлен фальшивый продукт под маркой Coca-Cola.

В ходе оперативных действий установлено, что поддельная продукция поставлялась в различные торговые точки на территории Подмосковья. Оказалось, что в помещении на момент проведения операции находились 22 мигранта, занимавшиеся массовым производством поддельных товаров. Они добавляли химические компоненты в воду, газировали получившуюся смесь и разливали в пластиковые емкости, украшенные подделанными этикетками известного бренда. В отношении рабочих были составлены протоколы об административных нарушениях, описанных в статьях 18.8 и 18.10 КоАП РФ. Каждому из них был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, после чего им грозила депортация из страны.

По словам Ирины Волк, также был раскрыт склад с аналогичной фальшивой продукцией в Мытищах.

"Собственник помещения пояснил, что приобрел товар на одном из рынков у неизвестных ему мужчин, с которыми договорился о регулярных поставках. Всего из незаконного оборота изъято свыше 33 тыс. бутылок с фальсифицированным напитком. Следователем следственного управления МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконного производства", - заключила Волк.

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