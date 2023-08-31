Под Белгородом массажист приставал к 14-летней девочке во время сеанса

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В Белгородской области массажиста одной из больниц заподозрили в домогательствах в отношении детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://deporteynutricion.net/

По данным издания, школьница, одна из клиенток врача, рассказала, что мужчина приставал к ней во время сеанса в массажном кабинете.

На 31-летнего массажиста районной больницы Руслана К., живущего в посёлке Ровеньки, завели уголовное дело по статье "Развратные действия" в отношении несовершеннолетнего. С 14-летней пострадавшей, которая приходила к нему на массаж на прошлой неделе, сейчас работают психологи.

Есть ли другие пострадавшие, сейчас выясняют полицейские. Пока мера пресечения массажисту не избиралась.

Ранее стало известно, что в Калининграде конюх пытался вывезти в Узбекистан похищенную 16-летнюю наездницу.

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