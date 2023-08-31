Почти семь тысяч человек эвакуировало МЧС с начала наводнения в Приморье

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С начала чрезвычайной ситуации с наводнениями в Приморье министерство по чрезвычайным ситуациям предприняло значительные усилия по эвакуации, переселив в общей сложности 6800 человек, в том числе 982 ребенка.

Фото: ГУ МЧС РФ по Приморью

В течение этого периода комплексные ответные меры включали осушение 1294 домов и удаление воды из подвалов в 982 жилых объектах. В настоящее время в региональных центрах временного размещения (ПВР) находятся 183 человека, из которых 45 — несовершеннолетние.

Министерство отметило, что сложные условия сохраняются, особенно в муниципалитетах Хасанский, Дальнереченск и Уссурийск. В 19 муниципалитетах региона масштабы наводнения охватили 516 жилых зданий, 1673 жилых района и 34 населенных пункта изолированы из-за наводнения.

Стоит отметить, что более 700 человек и 187 единиц техники неустанно участвуют в круглосуточных усилиях по смягчению последствий этой чрезвычайной ситуации, как сообщает vostokmedia.com.

Ранее мы сообщали, что из-за наводнения в Приморье эвакуировали более 500 детей.

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ЧС регионального масштаба введут в Приморье.