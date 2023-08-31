Беспилотник ВСУ повредил туалет в Воронежской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беспилотный аппарат Вооруженных Сил Украины повредил сельский туалет в Воронежской области. Сведения о налёте беспилотника на этот регион были обнародованы губернатором Александром Гусевым. Немного позже глава Семилукского района, Геннадий Швырков, опубликовал изображения с места инцидента, на которых был представлен разрушенный уличный туалет.

Фото: openverse.org

В ходе дневного налета 30 августа беспилотник воздушного типа, принадлежащий ВСУ, атаковал территорию Воронежской области. Однако благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы аппарат был быстро обнаружен и уничтожен. Губернатор Воронежской области, Александр Гусев, сообщил, что в результате инцидента обошлось без жертв.

Позже стало известно, что беспилотник был сбит в населённом пункте Стрелица. Со ссылкой на главу администрации Семилукского муниципального района Геннадия Швыркова это сообщил bel.ru. Швырков заверил, что ремонт надворных сооружений будет проведён в ближайшее время.

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