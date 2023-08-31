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В Калининграде конюх пытался вывезти в Узбекистан похищенную 16-летнюю наездницу

1:02
Происшествия

Конюх конно-спортивного клуба из Калининграда похитил 16-летнюю наездницу и пытался вывезти её в Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

В Калининграде конюх пытался вывезти в Узбекистан похищенную 16-летнюю наездницу
Фото: мвд.рф

По данным издания, 22-летний Самандар работал конюхом калининградского конного клуба "Империал парк". Парню давно приглянулась 16-летняя наездница Лена (имя изменено). У него возникла идея увезти её к себе в Узбекистан.

Конюх разработал план, подкараулил вечером 29 августа девочку на выходе из клуба и, угрожая ножом, заставил её поехать с ним в аэропорт Храброво. Там он планировал сесть на самолёт и увезти Лену на свою родину, однако осуществить задуманное не получилось: девочке удалось воспользоваться заминкой и подать тревожный знак работникам аэропорта.

Самандара задержали сотрудники миграционной службы. Теперь ему грозит уголовное дело по статье о похищении человека.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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