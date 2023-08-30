Российский уголовник напал на свою бывшую возлюбленную, облив её серной кислотой

В Краснодарском крае задержали россиянина, напавшего на бывшую возлюбленную. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ТАСС.
По данным агентства, ЧП произошло в Усть-Лабинском районе. Мужчина из ревности облил 21-летнюю девушку кислотой, после чего сбежал. Пострадавшая была госпитализирована. Оперативники МВД по горячим следам задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым уголовников из Иркутской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.