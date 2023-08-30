Российский уголовник напал на свою бывшую возлюбленную, облив её серной кислотой

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодарском крае задержали россиянина, напавшего на бывшую возлюбленную. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ТАСС.

Фото: "Handcuffs with black background" by JobsForFelonsHub is licensed under CC BY 2.0.

По данным агентства, ЧП произошло в Усть-Лабинском районе. Мужчина из ревности облил 21-летнюю девушку кислотой, после чего сбежал. Пострадавшая была госпитализирована. Оперативники МВД по горячим следам задержали подозреваемого, который оказался ранее судимым уголовников из Иркутской области.

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