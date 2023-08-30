Суд вынес приговор мужчине, у которого нашли 17 килограммов наркотиков

Мужчина, обвиняемый в попытке совершения крупномасштабного незаконного сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1), был приговорен Базарно-Карабулакским районным судом. Эту информацию пресс-служба суда сообщила.

Фото: by Sheba_Also CC BY-SA 2.0.

Согласно судебным документам, подсудимый дважды пытался осуществить незаконную торговлю наркотиками через интернет. Около августа 2022 года он создал онлайн-площадку для продажи запрещенных веществ. В дальнейшем, другие лица, также занимавшиеся сбытом, предложили ему сотрудничество на всей территории России, и подозреваемый согласился.

В марте 2023 года один из сообщников мужчины приобрел более 17 килограммов наркотиков и передал подсудимому информацию о месте хранения. Задачей подозреваемого было перевезти наркотики в "определенный регион" и передать их другим лицам для последующей продажи. В конце месяца мужчину задержали в Балтайском районе, изъяв при этом запрещенные вещества.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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