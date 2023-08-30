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Молдаванин с румынским паспортом "взорвал" Северный поток, не выходя из дома

2:46
Происшествия

Гражданин Молдавии, обладатель румынского паспорта, стал центром внимания после связи его имени с инцидентом вокруг взрывов на газопроводе Nord Stream ("Северный поток").

Молдаванин с румынским паспортом "взорвал" Северный поток, не выходя из дома
Фото: Gazprom/Instagram.com

Отмечается, что личные данные инженера, живущего в окрестностях Кишинёва, были использованы без его согласия группой, предположительно причастной к взрывам, для аренды яхты, на которой, как утверждается, была доставлена взрывчатка.

До последнего времени этот мужчина ничего не подозревал. Вплоть до 60 лет им не интересовалась ни немецкая, ни румынская, ни молдавская полиция. Открытие связи с инцидентом стало результатом расследования журналистов из издания RISE Moldova, сообщает EADaily.

"Одна из версий немецких следователей указывает на группу из пяти мужчин и одной женщины, которые арендовали яхту Andromeda и, предположительно, доставили взрывчатку в тот район Балтийского моря. Один из мужчин, находившихся на борту, использовал при посадке на яхту личные данные румынского паспорта. Полученные данные немецкие власти передали румынским властям, а те установили, что речь идёт о Штефане Марку, гражданине Молдавии и Румынии, который проживает в селе Гоянул Ноу, в 20 минутах езды от Кишинёва", — уточнил источник.

Сам Штефан Марку заявил, что узнал об инциденте на "Северном потоке" из новостей. В сентябре 2022 года он не покидал страну. Свою невиновность он подтверждает, отмечая, что рад тому, что это доказано, и он не связан с произошедшим. Штефан уточнил, что его паспорт использовался им только во время путешествий в европейские страны, последний раз это было в июне 2019 года в Румынии, после чего последовала пандемия, и он оставался в стране. Он предполагает, что его данные могли быть украдены в любом месте и отмечает, что это скорее всего человеческий фактор.

"Сказать, что мне приятно, когда мою личность используют, — значит соврать. Я поражен", — заявил Штефан, добавив, что его жена не спала две ночи после того, как узнала об этом.

Немецкая полиция позднее подтвердила, что в момент инцидента он действительно находился в Молдавии и не покидал страну.

"Оказалось, что это был фальшивый паспорт, и я не причастен к этому. Для меня это плюс, что у меня не будет головной боли. Это значит, что они (полиция) узнали, что за это время я не покидал страну, и поняли, что я не имею отношения ко всему этому безобразию", — успокоился мужчина.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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