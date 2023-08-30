Курс евро на Мосбирже перешагнул отметку в 105 руб. впервые с 16 августа

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Курс евро на валютных торгах Московской биржи впервые с 16 августа превысил 105 рублей, как свидетельствуют данные торгов.

По последним данным на 16:23 по московскому времени, евро увеличился на 1,35%, достигнув отметки в 105,03 рубля.

Однако к 16:37 мск рост курса евро замедлился и остановился на уровне 105,0025 рубля (+1,32%). В это же время доллар укреплялся на 0,65%, поднимаясь до 96,08 рубля, а юань торговался на уровне 13,163 рубля (+0,53%).

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