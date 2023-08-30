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Полиция раскрыла кражу 30 млн рублей из бюджета КБР и ещё 153 млн рублей

1:57
Происшествия

Дополнительные факты хищения суммы в 153 миллиона рублей были выявлены полицией в рамках расследования дела о мошенничестве на 30 миллионов рублей из бюджета Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Пресс-служба ведомства передала журналистам информацию о новых находках.

Полиция раскрыла кражу 30 млн рублей из бюджета КБР и ещё 153 млн рублей
Фото: мвд.рф

"Сотрудники УЭБиПК МВД по КБР в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о многомиллионном мошенничестве выявили дополнительные факты хищения фигурантами денежных средств из бюджета республики. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что по аналогичной схеме в период с 2010 по 2014 год фигуранты похитили 153 млн рублей, а для совершения противоправных деяний использовали банковские карты 14 родственников и знакомых, не входящих в штат госучреждения", — говорится в сообщении.

На данный момент подозреваемые связаны с преступлениями общей стоимостью более 183 миллионов рублей. В отношении них было возбуждено новое уголовное дело согласно статье 159 Уголовного кодекса РФ, часть 4. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что руководитель финансово-экономического отдела одного из госучреждений и его подчиненный в 2015 году перевели более 20 миллионов рублей на банковские карты своих знакомых и родственников, не имевших служебных полномочий. Фальсификация бухгалтерских документов и скрытность перед близкими позволили им удерживать деньги, поступавшие с фондов республиканского бюджета. С учетом завышенных сумм в документах, предоставляемых в банк, общая сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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