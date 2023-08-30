В Ставрополе после угрозы минирования проверка зданий продолжалась до 4 утра

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Ставрополя Иван Ульянченко объявил, что все сообщения о возможных минированиях оказались ложными. Утром 29 августа неизвестные лица распространили информацию о наличии взрывных устройств в нескольких крупных объектах города, включая центральную библиотеку, автовокзал, городские и краевые больницы, Торгово-развлекательный центр (ТРЦ), краевой суд и управление ЗАГС Ставропольского края.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы для проверки подозрительной информации. Иван Ульянченко, мэр города, отметил, что проверка объектов продолжалась до четырёх часов утра, и в конечном итоге сообщения оказались ложными.

"Только представьте, сколько сил и ресурсов отнимают такие сообщения. Но безопасность горожан — превыше всего. Берегите себя", — написал Ульянченко.

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