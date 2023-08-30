В Красноярском крае ребенок погиб от удушья на детской площадке

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагический инцидент произошёл 30 августа на детской площадке в Боготольском районе Красноярского края, в результате чего девятилетний мальчик умер от удушья во время игры со сверстниками. Впоследствии было возбуждено уголовное дело. Сообщение о гибели ребенка в деревне Большая Косуля поступило в следственные органы во второй половине дня. Хотя в настоящее время в уголовном деле нет фигурантов, оно было возбуждено в соответствии с установленными процедурами, и предварительно известно, что кого-то в итоге могут обвинить в непредумышленном убийстве.

Фото: openverse

На основании продолжающегося расследования было обнаружено, что дети использовали веревку, чтобы прикрепиться к верхушке конструкции детской площадки, несмотря на то, что такое использование не было предусмотрено. К сожалению, один из мальчиков запутался в веревке, что привело либо к удушению, либо к перелому шейных позвонков. Источники в правоохранительных органах предполагают, что дети не сразу осознали серьёзность ситуации, и в то время на улице не было взрослых, о чем сообщило региональное управление Следственного комитета.

Пострадавший был на отдыхе в Большой Косуле, навещал свою бабушку. Семья характеризуется как финансово стабильная, уточнили в областной прокуратуре.

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