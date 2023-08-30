Украинские боевики нанесли ракетный удар по многоэтажным домам жилого комплекса в Ворошиловском районе Донецка.
В одном из зданий пострадали квартиры на девяти этажах.
Как предположил донецкий военный корреспондент, ВСУ осуществили атаку с помощью американской авиационной высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.
Судя по роликам, размещённым местными жителями в соцсетях, над центром города поднимается дым
Ранее губернатор Брянской области сообщил, что ПВО столицы региона отразила атаку дрона, но в результате падения беспилотника загорелось административное здание.
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