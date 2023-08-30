Житель Тюмени пытался задушить свою жену на фоне ревности

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным пресс-службы Управления МВД России по Тюменскому региону, житель Тюмени предпринял попытку задушить свою супругу и угрожал ей убийством. Инцидент произошёл во время общего застолья. Причиной конфликта стала ревность.

Фото: мвд.рф

В ходе допроса мужчина рассказал, что в тот день они с супругой употребляли алкогольные напитки дома.

"На почве ревности между супругами произошёл словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник начал душить заявительницу и угрожать убийством", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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