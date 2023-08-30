Спортсменка Худайбердиева: 16-летняя Алина Горбачёва не знала, к кому обратиться

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чемпионка РФ в танцах на льду Елизавета Худайбердиева отреагировала на новости о нахождении 16-летней российской фигуристки Алины Горбачёвой в одном из ТЦ Москвы.

Фото: Личный аккаунт Алины Горбачевой в Instagram

Она призвала не критиковать юную спортсменку. Чемпионка поделилась, что с облегчением выдохнула, узнав о нахождении Горбачёвой. Как пояснила девушка, у 16-летней фигуристки всё в порядке с физическим здоровьем, однако ментальное находится под угрозой.

"Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться", — написала Худайбердиева в Instagram*.

Кроме того, она добавила, что спортсмены, лишённые поддержки со стороны друзей и близких, привыкли преодолевать трудности самостоятельно. Именно поэтому произошёл инцидент с исчезновением Горбачёвой, считает её коллега. По мнению Худайбердиевой, родственники Алины и находящиеся рядом с ней взрослые люди должны сделать выводы из этой ситуации, поскольку они несут ответственность за несовершеннолетнюю.

Чемпионка РФ обратила внимание на то, что в любой спортивной команде необходим психолог, помогающий подросткам справиться с проблемами.

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