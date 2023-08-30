В Екатеринбурге следователи закрыли дело о смерти в аварии учительницы из Свердловской области Варвары Кочетковой. Молодая женщина 18 апреля 2023 года умудрилась попасть сразу в две аварии, последняя из которых стала для неё смертельной. Об этом пишет Е.1.
Эпизод, где учительница таранит на своей "Ниве" автобус, даже не пытаясь отвернуть, выглядел крайне странным.
Экспертиза показала, что Варвара, находившаяся за рулём "Нивы" была совершенно трезвой. В главном следственном управлении ГУ МВД по региону отметили, что по результатам проведённой проверки о преступлении принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемой.
Почему "Нива" с учительницей оказалась на встречке — останется загадкой.
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