Следователи закрыли дело о смерти учительницы в аварии под Екатеринбургом

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге следователи закрыли дело о смерти в аварии учительницы из Свердловской области Варвары Кочетковой. Молодая женщина 18 апреля 2023 года умудрилась попасть сразу в две аварии, последняя из которых стала для неё смертельной. Об этом пишет Е.1.

Фото: Следственный комитет РФ

Эпизод, где учительница таранит на своей "Ниве" автобус, даже не пытаясь отвернуть, выглядел крайне странным.

Экспертиза показала, что Варвара, находившаяся за рулём "Нивы" была совершенно трезвой. В главном следственном управлении ГУ МВД по региону отметили, что по результатам проведённой проверки о преступлении принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью подозреваемой.

Почему "Нива" с учительницей оказалась на встречке — останется загадкой.

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