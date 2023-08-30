Административное здание загорелось на территории Шевченковского района Киева. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, экстренные службы борются с огнём.
"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком… и в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании", — отметил Кличко в Telegram-канале.
Как пояснил мэр, в Шевченковском районе пожар также охватил открытую территорию. Причины возгорания не уточняются.
Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области, прогремевших утром 30 августа. Он попросил местных жителей спуститься в укрытия. Кроме того, громкие звуки были слышны в Черкасской области Украины.
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