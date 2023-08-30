Мэр Кличко: в Шевченковском районе Киева горит административное здание

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Административное здание загорелось на территории Шевченковского района Киева. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Фото: CreativeCommons

По его словам, экстренные службы борются с огнём.

"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком… и в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании", — отметил Кличко в Telegram-канале.

Как пояснил мэр, в Шевченковском районе пожар также охватил открытую территорию. Причины возгорания не уточняются.

Ранее Кличко сообщил о взрывах в Киеве и Киевской области, прогремевших утром 30 августа. Он попросил местных жителей спуститься в укрытия. Кроме того, громкие звуки были слышны в Черкасской области Украины.