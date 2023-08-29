По псковскому аэродрому идет налёт беспилотников — ПВО сбивает цели

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В полночь 30 августа поступает информация, что по аэродрому Пскова идёт налёт беспилотников ВСУ.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Российские комплексы ПВО сбивают цели, сообщают Telegram-каналы РФ.

"В сети сообщают о взрывах и пожаре в районе аэропорта Пскова. Официально пока ситуацию никто не комментировал", — отмечает канал издания RT.

Местные жители подтверждают звуки взрывов. Также жители Пскова сообщили, что со стороны аэропорта слышны звуки, похожие на автоматные очереди, пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в атаке на аэропорт участвовало более десяти дронов. Атака началась в 23:40. Также военнослужащие пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия.

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