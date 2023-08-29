Площадь пожара в Геленджике возросла до 5 га

Площадь пожара в Геленджике расширилась до 5 гектаров.
"Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток", — сказали в пресс-службе.
Численность пожарных увеличилась до 195 человек при наличии 45 единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Вертолет Ми-8 МЧС России 27 раз сбросил в воду более 130 тонн. Пожарные работы на вертолете возобновятся утром, работы запрещены в ночное время. В настоящее время пожар тушат вручную.
По данным оперштаба по региону, ситуация по тушению лесного пожара в районе Бобруковой Щели в Геленджике осложняется сильным ветром до 30 м/с.
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