Площадь пожара в Геленджике возросла до 5 га

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Площадь пожара в Геленджике расширилась до 5 гектаров.

Фото: "Forest fire" by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0.

"Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают 25-30 м/с. Площадь пожара увеличилась до 5 га. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток", — сказали в пресс-службе.

Численность пожарных увеличилась до 195 человек при наличии 45 единиц техники, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Вертолет Ми-8 МЧС России 27 раз сбросил в воду более 130 тонн. Пожарные работы на вертолете возобновятся утром, работы запрещены в ночное время. В настоящее время пожар тушат вручную.

По данным оперштаба по региону, ситуация по тушению лесного пожара в районе Бобруковой Щели в Геленджике осложняется сильным ветром до 30 м/с.

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