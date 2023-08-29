У летевшего в Токио пассажирского самолета отказал двигатель

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Один из двигателей пассажирского самолета отказал во время полета, сообщает информационный канал Aviaincident в Telegram.

Фото: Вадим Савицкий

Неожиданная ситуация произошла на борту воздушного судна, которое следовало из Окинавы в Токио. В результате данной неполадки экипажу пришлось провести аварийную посадку в международном аэропорту Тюбу, что находится в японской префектуре Айти.

Следует отметить, что процедура посадки самолета прошла успешно. Никакие повреждения пассажиры рейса не получили.

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