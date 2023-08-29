Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Виктория Боня жестко отреагировала на выпад Аланы Мамаевой о своей пластике
Родившаяся в Магадане певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля
В Тюмени уже 5 лет не могут продать средневековый замок
В городском саду Краснодара были замечены крысы
Сомнолог Ковальзон: прохладная температура в спальне наиболее комфортна для сна россиян
Задержан депутат Ульяновской городской думы за взятку 1,5 млн рублей
В Югре предприниматель попал в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине
На Мосбирже курс евро впервые превысил 104 рубля с 16 августа
В Россотрудничестве заявили, что хотели бы открыть культурные центры в Бразилии и ЮАР

Отец пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой выехал в Москву на поиски дочери

Происшествия

Отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий срочно едет в российскую столицу, чтобы присоединиться к поискам пропавшей дочери.

Отец пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой выехал в Москву на поиски дочери
Фото: Официальный сайт МВД РФ

Эту информацию мужчина подтвердил в интервью сайту KP.RU. Дмитрий добавил, что у него с дочерью были отличные отношения. По его словам, они часто общались.

"Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь её искать", — отметил отец девушки.

28 августа 16-летняя чемпионка РФ по фигурному катанию среди юниоров Горбачёва покинула каток "Чкалов Арена", последовала в сторону парка, а затем перестала выходить на связь.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, спортсменка шла по Волоколамскому шоссе незадолго до исчезновения. В Москве организованы поисковые мероприятия, в которых участвуют спасатели и волонтёры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Последние материалы
Виктория Боня жестко отреагировала на выпад Аланы Мамаевой о своей пластике
Родившаяся в Магадане певица Кароль выступила на фоне горящего Кремля
В Тюмени уже 5 лет не могут продать средневековый замок
В городском саду Краснодара были замечены крысы
Сомнолог Ковальзон: прохладная температура в спальне наиболее комфортна для сна россиян
Задержан депутат Ульяновской городской думы за взятку 1,5 млн рублей
В Югре предприниматель попал в реанимацию после употребления алкоголя в своем магазине
На Мосбирже курс евро впервые превысил 104 рубля с 16 августа
В Россотрудничестве заявили, что хотели бы открыть культурные центры в Бразилии и ЮАР
Когда начнутся мирные переговоры по Украине? Объясняют эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников