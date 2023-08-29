Отец пропавшей 16-летней фигуристки Горбачёвой выехал в Москву на поиски дочери

Отец фигуристки Алины Горбачёвой Дмитрий срочно едет в российскую столицу, чтобы присоединиться к поискам пропавшей дочери.

Фото: Официальный сайт МВД РФ

Эту информацию мужчина подтвердил в интервью сайту KP.RU. Дмитрий добавил, что у него с дочерью были отличные отношения. По его словам, они часто общались.

"Я сейчас еду в Москву, чтобы помочь её искать", — отметил отец девушки.

28 августа 16-летняя чемпионка РФ по фигурному катанию среди юниоров Горбачёва покинула каток "Чкалов Арена", последовала в сторону парка, а затем перестала выходить на связь.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, спортсменка шла по Волоколамскому шоссе незадолго до исчезновения. В Москве организованы поисковые мероприятия, в которых участвуют спасатели и волонтёры.