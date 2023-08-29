В украинских СМИ появилась информация о спасении из Днепра в Киева незнакомца, который решил преодолеть реку вплавь.
Сообщается, что прохожие увидели в Днепре плывущего человека, который не показался им хорошим спортсменом. Прибывшие на место полицейские затащили купальщика на борт спасательного катера.
Оказалось, что спасённый одет в костюм Бэтмена, что удивило правоохранителей.
Бэтменом при проверке оказался 28-летний иностранец, которому зачем-то понадобилось переплывать широкую реку, не имея для этого соответствующих физических возможностей. К тому же течение в Днепре очень сильное, и пловец этого явно не учёл.
Что будет Бэтмену за попытку пересечения Днепра в черте города, пока неизвестно.
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