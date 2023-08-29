В Чехии в ассоциации по правам граждан и предпринимателей высказали обвинение в адрес австрийского Raiffeisen Bank International в «финансировании» спецоперации России на Украине за счет продолжения работы в стране. Эту информацию 29 августа распространило Česká televize.
В ответ на этот запрос национальный центр по борьбе с терроризмом начал соответствующее расследование.
Ладислав Пельцль, один из авторов обращения, подчеркнул, что собранные банком средства остаются в России и "поступают в бюджет российского государства в виде подоходного налога". Эти средства, как утверждается, используются Москвой для поддержки военных действий.
«Мы занимаемся этим делом, но не можем представить никакой дополнительной информации о ходе этого расследования», — сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.
Ранее звучала информация о том, что Raiffeisen Bank закрыл корпоративные счета для всех российских банков, кроме своего дочернего. В отчете финансового учреждения говорилось о намерении продолжить работу по выводу российской "дочки" из своей структуры или о ее продаже.
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