В Чехии силовики начали расследование против Raiffeisen Bank из-за связей с Россией

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Чехии в ассоциации по правам граждан и предпринимателей высказали обвинение в адрес австрийского Raiffeisen Bank International в «финансировании» спецоперации России на Украине за счет продолжения работы в стране. Эту информацию 29 августа распространило Česká televize.

В ответ на этот запрос национальный центр по борьбе с терроризмом начал соответствующее расследование.

Ладислав Пельцль, один из авторов обращения, подчеркнул, что собранные банком средства остаются в России и "поступают в бюджет российского государства в виде подоходного налога". Эти средства, как утверждается, используются Москвой для поддержки военных действий.

«Мы занимаемся этим делом, но не можем представить никакой дополнительной информации о ходе этого расследования», — сказал представитель полиции Ондржей Моравчик.

Ранее звучала информация о том, что Raiffeisen Bank закрыл корпоративные счета для всех российских банков, кроме своего дочернего. В отчете финансового учреждения говорилось о намерении продолжить работу по выводу российской "дочки" из своей структуры или о ее продаже.

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