В результате падения вертолёта в Челябинской области погибли три члена экипажа

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагический инцидент произошёл в пригороде Челябинска в результате падения вертолёта Ми-8. Как сообщает telegram-канал Mash, в состав экипажа входили командир, правый лётчик и бортинженер. По предварительным сведениям, на борту не было пассажиров.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Падение вертолёта произошло в лесу вблизи посёлка Прудный, в районе 500 метров от дороги М5 и в непосредственной близости от военного аэродрома Шагол. Никто из мирных жителей не пострадал.

Как сообщают свидетели, перед катастрофой вертолёт сильно качался из стороны в сторону, а затем стремительно ушёл вниз, словно камень. Предварительная причина крушения — отказ техники.

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