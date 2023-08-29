В Челябинской области произошла катастрофа с участием вертолёта Ми-8. Воздушное судно рухнуло, на его борту находились четыре человека. Как сообщает telegram-канал "112", все погибли.
Ранее сообщалось, что на границе Украины и Белоруссии случилось ЧП на железнодорожном мосту. Как уточняют источники, взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М.
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Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.