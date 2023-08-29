Житель Ставрополья погиб из-за коровы своего родственника

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае водитель автомобиля столкнулся с трагическим инцидентом, сбив на дороге корову, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции. В Туркменском округе водитель минивэна превысил скоростной режим и совершил наезд на корову. По информации, мужчина не заметил животное на проезжей части из-за темноты.

Фото: Openverse.org

В результате полученных травм 61-летний водитель скончался на месте происшествия. Отмечается, что за последнее время ему неоднократно выносили наказания за нарушение правил дорожного движения, главным образом за превышение скоростного режима, сообщает newstracker.ru.

"Владельцем животного, оставленного без присмотра на проезжей части, оказался родственник погибшего водителя. По факту аварии проводится проверка", — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

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