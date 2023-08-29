Неизвестные заявили о бомбе на автовокзале в Ставрополе

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во вторник, 29 августа, в Ставрополе силовикам поступило сообщение о возможном минировании автовокзала. Эту информацию распространили представители регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

Фото: мвд.рф

С утра специалисты получили информацию о наличии взрывного устройства в здании автовокзала. Незамедлительно оперативные службы направились на место происшествия, чтобы провести проверку и выяснить достоверность этой информации.

"Правоохранительные органы в данный момент занимаются данным вопросом", — уточнили в краевом управлении МЧС.

Следует отметить, что в Ставрополье подобные угрозы возникают не впервые, сообщает newstracker.ru. Так, в начале августа неизвестные лица объявили о наличии взрывных устройств во всех зданиях судов в Кисловодске. Ранее также поступали угрозы террористического характера, касающиеся здания администрации Кисловодска. Однако в ходе проведённых проверок никаких опасных предметов обнаружено не было.

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