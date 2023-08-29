Трое полицейских погибли в результате нападения боевиков в Таиланде

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В южной таиландской провинции Паттани боевики-исламисты устроили нападение, в результате которого погибли полицейский и двое добровольцев местной обороны. Пятерым полицейским нанесены ранения. Сведения об этом опубликовала Bangkok Post.

Фото: Openverse

Согласно данным издания, боевики организовали засаду против патрульной группы полиции, применяя стрелковое вооружение и гранаты. Преступники также повредили несколько опор электропередачи, чтобы затруднить погоню за ними. В настоящее время правоохранительные органы активно проводят операцию по розыску злоумышленников.

Правительство Таиланда недавно приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в большинстве районов мусульманского юга королевства до 19 декабря. Этот режим касается провинций Яла, Наратхиват и Паттани.

Мусульманский юг Таиланда охвачен конфликтом, который длится уже более 70 лет. С начала 2004 года вооруженные группировки стали особенно активными. Их целью является отделение региона от королевства и установление султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. В период с 2004 по 2020 годы в результате этого конфликта погибли более 7 тысяч человек, а более 13 тысяч получили ранения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТАИЛАНД | Неизвестная война