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Блогеров Наки* и Карпука* приговорили к 11 годам колонии заочно за фейки о ВС РФ

1:36
Происшествия

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор, приговорив блогера Майкла Наки* и Руслана Карпука* (основатель Telegram-канала "Сканер" и признан иностранным агентом) к 11 годам лишения свободы каждого. Это постановление относится к делу, связанному с распространением ложной информации о российских Вооружённых силах. 

Блогеров Наки* и Карпука* приговорили к 11 годам колонии заочно за фейки о ВС РФ
Фото: openverse

Суд признал Наки и Карпука виновными по пунктам "б", "в" и "г" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти пункты относятся к публичному распространению заведомо ложной информации об использовании российских Вооружённых сил с намерением разжечь политическую ненависть и сфабриковать доказательства для обвинения. В результате они оба были заочно приговорены к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель ходатайствовал о тюремном заключении сроком на 13 лет для каждого из обвиняемых, также заочно.

Дело обвинения было сосредоточено вокруг Наки* и Карпука*, которые якобы сняли видеоролик о событиях на Запорожской атомной электростанции и инцидентах в Мариуполе. Утверждалось, что они распространяли ложную информацию о действиях российской армии. Блогеры, которые находятся за пределами России и в настоящее время объявлены в международный розыск, опровергли выдвинутые против них обвинения.

* - признан Минюстом РФ иностранным агентом.  

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🔥НАКИ НЕ СДЕРЖАЛСЯ через "журналистку" РФ / ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ обращение @MackNack
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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